منتجون وفنانون وكُتَّاب: «الجائحة» عطّلت مصالحنا وأوقفت تصوير الدراما التلفزيونية

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أكد عدد من المنتجين والفنانين والكتاب ان عجلة تصوير الاعمال التلفزيونية أصبحت بطيئة بحكم الظروف المواتية وان الجهود التي تبذل قد تكون نسبتها أقل بكثير عما كانت قبل انتشار جائحة كورونا وما صاحبها من اشتراطات صحية الزامية خاصة أن عملية التصوير تقوم على مجاميع مختلفة وتكون لكل مجموعة منها عمل معين والتي يجب ان تكون متواجدة في موقع التصوير.

ولكن بسبب تداعيات الجائحة ونتائجها اصبحت العائق الأول امام بدء او استكمال الأعمال التلفزيونية الدرامية خاصة ان بعض المنتجين لديهم التزامات في وقت معين لتسليم العمل مما جعل البعض يقوم على جهود شخصية من اجل انجاز

التصوير. وإلى التفاصيل:

في البداية كان اللقاء مع المنتج أحمد ملا حسين الذي تحدث قائلا: «كورونا» كان لها تأثير كبير على بعض الأعمال الدرامية لما تسببت به من تعطيل وتأجيل للعديد من مواعيد العرض على مختلف القنوات التلفزيونية ليس في الكويت فقط بل العديد من دول العالم.

وقال ايضا: عانى البعض من اضطراره لإلغاء بعض المشاهد بسبب الظروف المحيطة، وعانى البعض الآخر من اختلاف «الراكورات» بسبب التوقف واعادة استكمال تصوير العمل بعد عدة شهور، بالإضافة إلى استبدال أو ايجاد حلول بديلة لبعض الفنانين أو فريق العمل ممن عادوا إلى دولهم ولم يستطيعوا العودة لاستكمال التصوير.

واضاف ايضا: في نفس السياق لا عزاء للمسارح والسينما فرغم تمكن الأعمال التلفزيونية من عرض أعمالها أو استكمالها على عجالة إلا أن أبواب المسارح ودور السينما ما زالت مغلقة مما أدى إلى خسائر مادية فادحة في هذا المجال واستمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى انهيار كامل للبعض وهذا ما لا نريد حدوثه.

وقال ايضا: نتمنى عودة الحياة الطبيعية لهذه المجالات بسرعة أكبر كما نتمنى من الجهات المختصة السماح بإقامة العروض المسرحية وفتح دور السينما بشكل تدريجي مع تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل دقيق والمحافظة على التباعد الاجتماعي. «وعسى الله يزيح هذا البلاء بأقرب وقت».

الوضع «تعبان»

اما الفنانة سلمى سالم فقد قالت: طبعا تأثير «كورونا» على حياتنا بشكل سلبي كبير على الصعيد الفني والحياة العامة بشكل عام.

وقالت ايضا: المنتجون كلهم يتكلمون بصيغه الوضع «تعبان وماكو فلوس» ويبون ينزلون من الاجور ولما كنا نصور الايام الاولى من الكورونا كثير تم تقليص المشاهد علي شان الوقت وهذي حياتنا اليوم مربكة بسبب الوضع الراهن إن شاء الله تفرج الازمة ونرجع لحياتنا.

حالة ركود

كما شاركت الفنانة هند البلوشي التي تحدثت قائلة : جائحة «كورونا» لها تاثير واثرت على الانتاجية بصورة كبيرة خاصة ان العمل الدرامي قائم على التجمعات خاصة عندما يكون هناك لوكيشن فان المتواجدين لايقل عن 50 شخصاً وبالتالي مواجهة هذه الجائحة ترتكز على عدة امور ومنها فض التجمعات والتي تؤثر على عملية التصوير والاستمرار في الانتاجية واثرت بشكل كبير على الانتاج التلفزيوني والانتاج الخاص والامر مماثل ايضا الى الاعلان التجاري او فلاش توعوي وتضطر الى تقليل عدد الاشخاص حتى يكون هناك التزام بالشروط الصحية والوقائية.

وقالة ايضا: لذلك نجد ان هناك تاثيراً وقوياً وكبيراً ادى الى حالة ركود مثلما حصل في دول العالم ونحن نسال الله ان نزول هذه الغمة وتكون درساً وان يدفع عنا هذا البلاء وان ترجع الحياة وترجع عجلة الانتاج وتصوير الاعمال وان تكون الحياة بصورة طبيعية.

تقليص وتقليل

كما كانت هناك مشاركة للمنتج باسم عبدالامير الذي يعتبر احد المنتجين الفاعلين في عالم الدراما التلفزيونية وايضا ساهم في المواسم الدرامية وشارك قائلا : اثرت «كورونا» بصورة فعلية وهذا مالمسناه كمنتجين دراما تلفزيونية عندما تم ايقاف تصوير كل الاعمال وتأجيل ماتبقى منها الى أجل غير مسمى او بالاصح حتى تسمح السلطات الصحية بمزاولة النشاط وفق ترتيب المهن التي وضعها في كل مرحلة وبالتالي كان يجب علينا الالتزام وفق هذه التوجهات لان في الاول والاخير وضع القرار من اجل مصلحة الجميع مع العلم ان هناك اعمال يتم تصويرها وفق احترازات صحية مثل اهمية وضع الكمام وتوافر المعقمات والتباعد الاجتماعي وغيرها من الامور. وقال مضيفا: وفق هذه التطورات اقتصر الامر على ان يتم تقليص عدد فريق العمل وان يكون موجود عدد معين من الفريق مثل المخرج والمصور بعكس عما كانت ذي قبل في وجود فريق متكامل خاصة اذا كانت هناك مشاهد جماعية وبالتالي يجب ان تكون هناك حلول خاصة اذا تم تقليل عدد الاشخاص وساعات التصوير وهذه الامور اثرت علينا ولكن الحرص واجب خاصة ان المرحلة الخامسة الكل بانتظارها وليس نحن فقط من يهمنا ان ترجع الامور كما كانت فهناك قطاعات اخرى توقفت عن المزاولة معنا سواء السينما او المسرح والكل متأثر من هذا التوقف.

كلفة وخسائر

أما الفنانة شوق فقد قالت: الجائحة اثرت على العالم اجمع وعلى جميع المجالات وكذلك على نفسيات الجميع ونحن ايضا كممثلين اثرت علينا بصورة كبيرة وايضا على اعمالنا بحيث تم تقنين الية التصوير أو هناك اعمال اصبح مصيرها التوقف تماما وهناك جهات انتاجية لم تزاول التصوير خوفا من عودة الحظر وبالتالي تكون هناك تكلفة وخسائر ونتمنى ان تعود الحياة كما كانت.

الحيطة والحذر

وشارك ايضا الكاتب محمد الكندري الذي ساهم في الدراما التلفزيونية بعدد من النصوص التي ساهمت بنجاح الاعمال ولايزال مستمرا حيث تحدث قائلا : أرى ان عجلة الدراما مستمرة بشكل طبيعي وهناك اعمال جاري انتاجها واخرى جار التحضير لها وهذا لا يعني عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية ومن المؤكد اننا سنرى اعمال تتطرق لموضوع انتشار فيروس كورونا المستجد في احداثها ولكن لن تكون المحور الرئيس اما على مستوى الاجور فربما نتأثر بنسبة كبيرة.

وقال ايضا: أما تأخير امر الانتقال الى المرحلة الخامسة فهو بيد المجتمع وليس فقط السلطات الصحية فعلى الجميع اخذ الحيطة والحذر والالتزام بشروط السلامة وكل مرحلة لها مميزاتها فلا تعلق الامال فقط على الانتقال للمرحلة الخامسة.

