واشنطن: مبادرة السلام العربية «لم تعد ضرورية»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعتبرت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة استماع لمجلس الأمن بشأن وضع السلام في الشرق الأوسط ان «مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية». وقالت كرافت «تجربة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ادت الى السلام، ورؤيتنا ممكنة، وقمنا بالكثير من العمل لتقديم خطة السلام وهي مليئة بالتفاصيل». وأضافت «لم تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام 2002. صفقة القرن فتحت آفاقا جديدة امام الفلسطينيين».

على صعيد اخر اعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن «شكره لدور روسيا الريادي في دعم السلام الشرق الأوسط»، مؤكداً انه «من المؤسف اعتبار ان حق اسرائيل في الأمن يبرر الاحتلال والقمع وحرمان الفلسطينيين من دولة مستقلة».

وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، قد اكد «رفض القيادة الفلسطينية التطبيع وصفقة القرن الأميركية ومخطط الضم الاسرائيلي» مشدداً على ان «أي من هذه الخطط لن يمر على حساب الشعب الفلسطيني».

الى ذلك اتهم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، اعضاء مجلس الأمن بـ»تجاهل» القرارات الأخيرة التي اتخذتها الامارات والبحرين والسودان لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، مؤكدا ان المجتمع الدولي يفوت فرص تعزيز السلام في المنطقة.

ونقلت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل» عن اردان قوله، خلال خطابه امام مجلس الأمن في جلسة عُقدت عن بعد بسبب الوباء «بينما لم تتغير نقاط حديث المجلس منذ عقود، فان الشرق الأوسط قد تغير».

ووقعت اسرائيل اتفاقيات مع الامارات والبحرين، في البيت الأبيض، الشهر الماضي. والجمعة الماضية، اعلن السودان انه وافق على بدء عملية التطبيع مع اسرائيل، بعد ان اسقطت الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها السوداء لرعاية الارهاب.

وحض اردان زملائه على تبني الاتفاقيات الأخيرة، قائلا «أنا ملتزم باثبات خطأ كل من يقول ان مجلس الأمن قضية خاسرة. ومع ذلك، فان تجاهل القضايا الأكثر الحاحا في الشرق الأوسط، والتعبير عن الانحياز عند مناقشة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، يجعل من الصعب القيام بذلك».

لكن «تايمز اوف اسرائيل» قالت ان «العديد من الأعضاء الذين تحدثوا في اجتماع مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط اثاروا في الواقع صفقات التطبيع الأخيرة ووصفوها بأنها خطوة ايجابية، بمن فيهم ممثلو المانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية الدومينيكان ونيجيريا واستونيا».

وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «أشارك الأمين العام في الاعراب عن الأمل في ان هذه الاتفاقية (مع السودان) ستزيد من التعاون، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرصا جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الافريقي والشرق الأوسط».

وشجعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الفلسطينيين والمجتمع الدولي على «اغتنام الفرصة التي اتاحتها اتفاقات ابراهام الموقعة في البيت الأبيض في 15 سبتمبر».

وقالت كرافت: «لقد اثبتت الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ اكثر من 25 عاما ان نهجا مختلفا يمكن ان يؤدي الى نتائج مختلفة»، رافضة الفكرة القائلة بأن السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب لا يمكن تحقيقه الا بعد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. ودعت الفلسطينيين الى الانخراط في خطة السلام الأميركية. وقالت ان رفضها «لا يفعل شيئا لمساعدة الشعب الفلسطيني او دفع قضية السلام الى الأمام».

