السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وتدين الإرهاب

عربيات ودوليات

الرياض - «كونا»: استنكرت المملكة العربية السعودية الرسوم المسيئة الى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم او اي من الرسل عليهم السلام. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان امس عن رفض المملكة اي محاولة للربط بين الاسلام والارهاب معربا عن ادانتها لكل عمل ارهابي ايا كان مرتكبه.

ودعت السعودية الى ان تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

وكانت منظمة التعاون الاسلامي قد اصدرت بيانا قالت فيه انها تستغرب «الخطاب السياسي الرسمي لبعض المسؤولين الفرنسيين، والذي يسيء للعلاقات الفرنسية الاسلامية». الى ذلك اعلن مجلس حكماء المسلمين عزمه على رفع دعوى قضائية ضد صحيفة «شارلي ايبدو» الفرنسية الساخرة التي نشرت رسوما كاريكاتورية للنبي محمد وكذلك ايضا ضد «كل من يسيء للاسلام ورموزه المقدسة». وأصدر مجلس حكماء المسلمين خلال اجتماع عقده برئاسة شيخ الأزهر، بيانا جاء فيه انه «قرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية على صحيفة «شارلي ايبدو» التي قامت بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبي الرحمة وكذلك كل من يسيء للاسلام ورموزه المقدسة». و اعرب مجلس الحكماء «عن رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الاساءة لنبي الاسلام محمد ومقدسات الدين الاسلامي». وشدد المجلس على ان «حرية التعبير لا بد ان تأتي في اطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في اسواق السياسة والدعاية الانتخابية». في غضون ذلك تواصلت ردود الفعل الرافضة للاساءة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، في عدد من الدول العربية والاسلامية، كما تجددت الدعوات الى مقاطعة البضائع الفرنسية. واستدعت الخارجية الايرانية القائم بالأعمال الفرنسي لديها، فلوران ايدالو.

