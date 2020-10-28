الأمم المتحدة: اليمن يقترب من أزمة غذاء طاحنة

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اظهر تقرير للأمم المتحدة امس ان اجزاء من اليمن تشهد اعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقي الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من ازمة طاحنة في الأمن الغذائي. وتفاقمت مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 مع تفشي فيروس «كورونا» والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات. وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن «نحذر منذ يوليو من ان اليمن على شفا كارثة تتعلق بالأمن الغذائي. اذا لم تتوقف الحرب الآن، فاننا نقترب من وضع لايمكن اصلاحه وخطر فقد جيل من اطفال اليمن الصغار». ووفقا لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات بنحو 10% في 2020 الى اكثر من نصف مليون. اغتيال قيادي حوثي بالرصاص في صنعاء صنعاء - الوكالات: قتل مسلحون «وزيرا» في السلطة غير المعترف بها دوليا التي اقامها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء. وتوفي القيادي الحوثي حسن زيد امس في مستشفى متأثرا بجراحه بعد ان فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة تضم سفارات بصنعاء وفقا لما ذكره مصدران من افراد اسرته. وأكد تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين مقتل «وزير الشباب والرياضة» وقال ان ابنته كانت معه بالسيارة وأنها اصيبت بجروح خطيرة.