سد النهضة.. إصرار مصري سوداني على اتفاق ملزم

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث بحثا عددا من القضايا التي تهم البلدين.

واتفق الجانبان على التمسك بالتوصل الى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس السيسي اكد خلال اللقاء على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكداً الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل. وطالب الرئيس السيسي بالدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من اجل شعبي البلدين.

وأشار الرئيس المصري الى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية اقليمياً ودولياً، مؤكداً مساندة مصر لارادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالاضافة الى تحقيق الاستقرار والسلام الاقليميين.

من جانبه اكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز اواصر التعاون المشترك بين البلدين، و حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

