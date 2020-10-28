«فضيحة انتخابية» في الإسكندرية.. نائبة سابقة تشتري أصوات المعوزين!

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القاهرة - الوكالات: ضبطت السلطات المصرية انصار مرشحة في انتخابات مجلس النواب، وهم يوزعون رشاوى على الناخبين، فيما اظهر فيديو المرشحة وهي توزع رشاوى على شكل مواد غذائية، الأمر الذي نفته المرشحة بشكل قطعي.

وكان سكان دائرة المنتزه الانتخابية في مدينة الاسكندرية الساحلية، توجهوا الى مراكز الاقتراع، السبت الماضي، من اجل اختيار مرشحيهم.

ولدى هذه الدائرة التي يسكنها مليون و100 الف شخص يحق لهم الاقتراع، 4 مقاعد في البرلمان المصري، وتعتبر من اكبر الدوائر الانتخابية في مصر، وتشهد تنافسا بين 67 مرشحا.

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان السلطات ضبطت 6 من افراد الحملة الانتخابية للنائبة السابقة، مي محمود، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وتوكيلات منها، لتوزيع هذه الأموال على الناخبين، مقابل ضمان تصويتهم لصالح مرشحتهم.

وأقر احد هؤلاء، بحسب صحيفة «اليوم السابع»، بأنه كان بحوزته 70 الف جنيه مصري (4500 دولار)، مضيفا انه وعناصر اخرى في الحملة قاموا بتوزيع الأموال على كل شخص لقاء التصويت لمرشحتهم.

وفي السياق ذاته، اظهر شريط فيديو ما قيل انه للنائبة السابقة وهي تترجل من سيارتها، لكن الفيديو غير الواضح سمع فيه صوت يقول انها «توزع كراتين» على اناس في المكان، لكن ذلك لم يكن واضحا.

ولم تفلح مي، النائبة السابقة في البرلمان المنتهية ولايته، في الفوز في الانتخابات، اذ جاءت في المرتبة الخامسة في الدائرة حاصدة 23 الف صوت، بفارق 12 الفا عن صاحب المقعد الرابع والأخير في الدائرة، لكن هناك فرصة امامها للفوز في انتخابات الاعادة في نوفمبر المقبل، التي تشمل اعلى 8 مرشحين حصلوا على الأصوات في الجولة الأولى، بسبب عدم حصلوهم على نسبة الحسم.

ونشرت النائبة السابقة «آية قرآنية» تتحدث عن المكر في صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، في اشارة الى ان الاتهامات التي تلاحقها مدبرة، وخرجت في بث مباشر على صفحتها في وقت سابق لتنفي الاتهامات الموجهة اليه وأعربت عن شكرها لمن صوت لها في الانتخابات.

وقالت ان الغاية من نشره الفيديو كانت تشويه صورة الانتخابات في مصر.

ويُجرى التصويت وفقا لقانون جديد للانتخابات يخصص 50 بالمئة من المقاعد البالغ عددها 568 لقوائم، ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب الى مرشحين فرادى.

