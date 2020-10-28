الانتخابات الأميركية.. حرب الاستطلاعات تستعر

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واشنطن - الوكالات: اظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدما ضئيلا للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منافسه في السباق الرئاسي جو بايدن، وذلك لأول مرة منذ اكثر من شهر. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة «راسموسن» للأبحاث، الى ان 48% من الأميركيين يؤيدون ترامب، بينما يؤيد 47% منهم الديموقراطي جو بايدن. وأعرب 3% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للمرشحين عن الأحزاب الصغرى، بينما لم يحدد 2% المرشح الذي يؤيدونه. وأشار تقرير لمؤسسة «راسموسن» الى ان ترامب تقدم على منافسه لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

من جهة اخرى، اجرت وكالة «رويترز» بالتعاون مع مؤسسة «ابسوس» استطلاعا آخر في 6 ولايات اميركية، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا. وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق كبير في ويسكونسن وبهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا. ومن المتوقع ان تلعب تلك الولايات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا انه سيفوز بأصوات ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا وان فوزه في الأخيرة يعني الفوز بكل شيء، وذلك على بعد اقل من اسبوع على يوم الاقتراع بانتخابات الرئاسة. وأضاف ترامب انه يمكن ان يخسر الانتخابات في حالة واحدة، وهي حدوث عملية تزوير واسعة النطاق، مشيرا الى ان ذلك يحدث حاليا، واحتج ببطاقات اقتراع ملقاة في القمامة تحمل اسمه حسب قوله، كما انتقد المرشح الجمهوري استراتيجية منافسه الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وقال ان استراتيجيتهما ستزيد من عدد اللاجئين القادمين الى الولايات المتحدة.

وواصل انتقاداته بالقول ان بايدن ونائبته يخططان لالغاء حظر السفر بكل اشكاله، وبذلك فتح الباب امام ما وصفه بـ «الارهاب الاسلاموي الراديكالي المتطرف» وذلك في اشارة الى قرار تنفيذي اتخذه الرئيس لحظر سفر مواطني بعض الدول.

في المقابل واصل المرشح الديموقراطي التركيز على انتقاد سياسات منافسه في مواجهة جائحة «كورونا» ودعا في حديث للصحفيين في بنسلفانيا الى ضرورة زيادة عدد اختبارات الفيروس واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وقال انه سيعمل على الحد من انتشار الوباء في حال وصوله للرئاسة.

