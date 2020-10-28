الجمهوريون يحسمون معركة تعيين القاضية باريت

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين القاضية ايمي كوني باريت في المحكمة العليا وهو ما يعد انتصاراً سياسياً للرئيس دونالد ترامب قبل حوالي اسبوع من انتخابات الرئاسة. وأيد 52 عضوا، جميعهم من الجمهوريين، تعيين القاضية التي تبلغ من العمر 48 عاما في حين صوت 48 عضوا ضد هذا التعيين.

وبتعيين باريت التي توصف بأنها كاثوليكية متدينة، في اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تتحقق اغلبية للقضاة المحافظين في المحكمة العليا بنسبة 6 مقابل 3 ليبراليين.

وكانت سوزان كولينز، عضوة مجلس الشيوخ التي تخوض معركة انتخابية قاسية في ولاية مين لاعادة انتخابها هي الوحيدة من الحزب الجمهوري التي صوتت ضد تعيين مرشحة ترامب.

وتنضم باريت الى المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبرغ التي توفيت الشهر الماضي. وضغط الديموقراطيون في الأسابيع القليلة الماضية من اجل تأجيل اختيار من يخلف روث حتى تُحسم نتيجة انتخابات الرئاسة التي تُجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وحتى ساعات قبيل اجراء التصويت اكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على ان حزبه «لن يتوقف عن القتال». وفي المقابل دعم ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، قرار المضي قُدما في اجراء التصويت لتأكيد تعيين مرشحة ترامب لهذا المنصب القضائي الرفيع. وخلال مراسم اداء باريت اليمين في البيت الأبيض، وصف ترامب المصادقة على تعيينها بأنه «يوم تاريخي للولايات المتحدة».

وبمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، بات بامكان ترامب ان يستغل هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديموقراطي جو بايدن الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

في المقابل، وصف زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بأنه اسوأ يوم في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي الممتد لأكثر من 230 عاما.

وأشار الى ان الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ارست تثبيت مرشح للمحكمة العليا في وقت قريب للغاية ليوم الانتخابات في سابقة هي الأولى من نوعها، رغم انهم رفضوا سابقا تثبيت مرشح الديموقراطيين بحجة ان الانتخابات الرئاسية بعد 8 اشهر.

