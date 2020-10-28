الولايات المتحدة تشدد العقوبات على قطاع النفط الإيراني

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: فرضت ادارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على قطاع النفط الايراني بما في ذلك المبيعات المرسلة الى سوريا وفنزويلا، لتقلص بذلك هامش المناورة المتاح امام جو بايدن اذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل. وفرضت ادارة ترامب منذ 2018 عقوبات شديدة تهدف الى انهاء جميع صادرات النفط الايرانية ومعاقبة اي دولة تشتري النفط منها.

وبموجب الاجراءات الجديدة، قالت الادارة انها ستضع شركة النفط الوطنية الايرانية ووزارة النفط الايرانية وشركة الناقلات الوطنية الايرانية تحت سلطة مكافحة الارهاب ما يعني ان اي ادارة مستقبلية ستحتاج الى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك.

وأصدرت وزارة الخزانة العقوبات عبر ربط الكيانات الثلاثة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي صنفته الولايات المتحدة في وقت سابق «منظمة ارهابية» وقُتل قائده قاسم سليماني في هجوم اميركي قرب مطار بغداد في يناير.

