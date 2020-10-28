«سيلفرادو فاير» يشرد 100 ألف شخص قرب لوس أنجليس

عربيات ودوليات

لوس أنجليس- الوكالات: امرت سلطات مدينة ارفاين القريبة من لوس انجليس حوالى 100 الف شخص بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات اججته رياح عاتية وجافة، في حين لا يزال القسم الأكبر من ولاية كاليفورنيا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في حالة انذار قصوى بسبب مخاطر اندلاع حرائق فيها.

والحريق الذي اطلق عليه اسم «سيلفرادو فاير» اندلع في سفوح ارفاين، المدينة الواقعة على بُعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرق لوس انجليس وانتشر بسرعة بدفع من رياح عاتية وجافة تهب على المنطقة. وفي حين قالت فرق الاطفاء ان الحريق التهم ثلاثة آلاف هكتار في غضون بضع ساعات افادت وسائل اعلام محلية ان اثنين من رجال الاطفاء اصيبا بحروق اثناء محاولتهما اخماد النيران ونقلا الى المستشفى وحالتهما خطرة لأن الحروق تغطي نصف جسديهما. ولم تكتف الرياح العاتية التي هبت على المنطقة ووصلت سرعتها الى 100 كيلومتر في ساعة بتأجيج النيران وتمدد الحريق بسرعة كبيرة بل انها منعت طائرات الاطفاء من التحليق والمساعدة في اخماد النيران.

