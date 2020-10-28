السجن 10 سنوات لمؤسس «يوتيوب الإيراني»

عربيات ودوليات

حكم على مؤسس ومدير موقع «أبارات»، المنصة الرئيسية لمشاركة المقاطع المصورة في ايران، والتي يشير اليها البعض باسم» يوتيوب الايراني»، بالسجن 10 سنوات بعد ادانته بـ»تشجيع الفساد» بسبب مقطع فيديو نشره مستخدم. ونقلت «اذاعة اوروبا الحرة» عن وسائل اعلام ايرانية ان الفيديو الذي نُشر على موقع ابارات العام الماضي، سُئل فيه الأطفال عما اذا كانوا يعرفون كيف ولدوا. وبحسب ما ورد، فقد اصدر الحكم الفرع 28 من محكمة الثورة برئاسة القاضي محمد مقيسه. وكانت وزارة الخارجية الأميركية ادرجت مقيسه، العام الماضي، على القائمة السوداء بتهمة اجهاض العدالة. ويمكن للرئيس التنفيذي لشركة ابارات محمد جواد شكوري مقدم، الذي حصل على وسام الشرف من الحكومة كواحد من كبار رواد الأعمال في البلاد منذ حوالي عامين، استئناف الحكم.