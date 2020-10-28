الأردن يُرحِّل المصابين بـ«الإيدز»

عربيات ودوليات

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأردن الى ايقاف التمييز على اساس حالة الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «الايدز»، والتوقف عن ترحيل المصابين عملاً بمبدأ عدم الاعادة القسرية. وأضافت المنظمة انه من غير الجائز وضع الأشخاص المصابين تحت خيار التخلي عن الحصول على العلاج لتفادي خطر الترحيل. تُلزم الكوادر الطبية في الأردن بابلاغ الحكومة عند رصد اي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة، على ان يتم ترحيل الرعايا الأجانب الذين يحملون الفيروس، دون احترام الاجراءات اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم. كما يلزم الأردن رعاياه الخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة عند الترشح لوظائف القطاع العام، وكذلك على غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصاريح العمل، تحت طائلة حرمانهم من الوظيفة اذا كانوا يحملون الفيروس. ويفرض الاختبار على الأجانب عند تجديد الاقامة. وقال المدير العام لمركز «سواعد التغيير» انه يتم توثيق عشرات الترحيلات بسبب الاصابة بالفيروس سنوياً.