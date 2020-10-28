وفاة الأمير عظيم نجل سلطان بروناي عن 38 عاماً

عربيات ودوليات

أكدت حكومة بروناي ان الأمير عظيم نجل سلطان بروناي توفي عن 38 عاما، دون ان تكشف الحكومة سبب وفاته. وتوفي عظيم، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب ولاية عرش بروناي، واكتسب شهرة في هوليوود كمنتج للأفلام، صباح يوم السبت. وعظيم هو الابن الثاني للسلطان، واشتهر باقامة الحفلات الفاخرة مع ضيوف مشهورين، من بينهم باميلا اندرسون وجانيت جاكسون وماريا كاري. وأنتج عظيم، عددا قليلا من الأفلام، مستعينا بثروته الخاصة التي تقدر بـ 5 مليارات دولار. وأعلن الحداد في السلطنة مدة سبعة ايام في البلاد، واقيمت مراسم الجنازة والدفن للراحل في المقبرة السلطانية.