بومبيو: «داعش» لا يزال يشكل تهديداً

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، امس من ان تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته. تعليق بومبيو، والذي جاء عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، يواكب الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الارهابي ابوبكر البغدادي، بعملية اميركية. وكتب بومبيو على تويتر قائلا «يمر عام على اطلاق الولايات المتحدة لعملية اسقطت زعيم «داعش» ابوبكر البغدادي. على الرغم من هذا الانجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديداً، وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم». وفي 27 اكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية اميركية، في ادلب بسورية، زعيم التنظيم الارهابي ابوبكر البغدادي. وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأميركية وقوات امنية اخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم. وأدت ضربات جوية اميركية الى مقتل معظم قيادات التنظيم كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.