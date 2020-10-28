يوفنتوس وبرشلونة.. لقاء التعويض

دوليه

يحل برشلونة الاسباني ضيفاً على يوفنتوس الايطالي اليوم في ابرز مواجهات المرحلة الثانية من المجموع السابعة في دوري أبطال أوروبا، بينما يستضيف مان يونايتد الانكليزي نظيره لايبزيغ الألماني في المجموعة الثامنة، وباشاك شهير التركي خصمه باريس سان جرمان الفرنسي في المجموعة ذاتها.

وينتظر أندريا بيرلو، الذي تولى تدريب يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماوريسيو ساري، مواجهة برشلونة ونجمه ليونيل ميسي اليوم. وتزيد الفترة السيئة التي يمر بها كل فريق، من قوة وحماس اللقاء، حيث يتوجب على بيرلو في هذه المباراة تغيير ديناميكية الموسم الذي انطلق بصورة سيئة بعد التعادل في 3 مباريات بالدوري الايطالي من أصل 4 خاضها بالمسابقة.

فالمسار الذي اتخذه «البيانكونيري» واضح بالفعل، حيث ترغب الادارة في فريق يقدم كرة قدم جذابة، وأن تحقق ألقابا أوروبية -اضافة الى الألقاب المحلية-، حيث آخر بطولة أوروبية حققها الفريق كانت عام 1996، بقيادة نجم الفريق السابق ومدربه الحالي بيرلو البالغ من العمر 41 عاما.

وبدأت الادارة هذا التحدي منذ عام تقريبا عندما راهنت على المدرب ماوريسيو ساري، الذي كان مدربا لنابولي حينها، وتعاقدت معه خلفا لماسيميليانو أليغري. ونجح هذا الرهان في الحفاظ على لقب الدوري الايطالي ولكنه انتهى بفشل الفريق في أوروبا، بعد توديع دوري الأبطال من ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي. وكان رحيل أليغري عن الفريق عقب 5 سنوات ناجحة توج خلالها اليوفي بجميع الألقاب تقريبا أمرا صعبا بعض الشيء.

وحقق المدرب -الذي انتقدته جماهير الفريق بسبب عدم تقديم كرة قدم ممتعة- خلال فترة تدريبه 5 بطولات للدوري و4 بطولات كأس ايطاليا وبطولتين لكأس السوبر الايطالي، اضافة الى خوضه نهائيين بدوري الأبطال.

وعلى الرغم من ذلك، أصرت ادارة «السيدة العجوز» على تغيير الفلسفة الكروية للفريق، وقامت باسناد المهمة لبيرلو، وهي أول تجربة له كمدير فني، لكن سوء النتائج بث قليل من الشك في الفريق.

ويلعب بيرلو مع يوفنتوس بخطتين مختلفتين، وهي (3-4-3) و(3-5-2) وفيهما يشغل الاسباني ألفارو موراتا مركز المهاجم بصورة أساسية، وحتى هذه اللحظة لا يعلم أحد المركز الذي سيشغله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق؛ بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهناك شكوك أيضا حول لحاقه بمواجهة بارشا اليوم.

وهذا بالاضافة الى امتلاكه للاعبين مميزين للغاية وهما الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي شارك أمام فيرونا خلال 95 دقيقة وظهر بمستوى جيد، والسويدي ديان كولوسيفسكي الذي سجّل هدف التعادل في ذلك اللقاء وتجنب خسارة فريقه. وفي حالة تأكد غياب رونالدو عن مواجهة برشلونة، سيكون كل من موراتا وديبالا وكولوسيفسكي هم المسؤولون عن تغيير ديناميكية يوفنتوس كما يرغب بيرلو، والذي هو في حاجة لاشارات تجعله يواصل عملية «تحويل» الفريق.

من جانبه يمر برشلونة هو الأخر بفترة سيئة لعد تلقيه خسارتين في الدوري أخيرها السبت الماضي أمام الغريم التاريخي ريال مدريد 1-3 على ملعبه «كامب نو». ويسعى مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان اعادة فريقه الى طريق الانتصارات بعد السقوط أمام ريال في اللقاء الماضي. وكان برشلونة حقق بداية جيدة في البطولة بالفوز بخماسية على فرينكفاروش المجري وهو يطمح الى مواصلة الانتصارات اليوم الا انه يعي صعوبة المهمة في مواجهة فريق يطمح هو الاخر غلى الذهاب بعيدا في البطولة.

وفي بقية المباريات يدخل مان يونايتد لقاءه مع لايبزيغ وهو منتشي من الفوز على سان جرمان في المرحلة الماضي في باريس. ويمني مدرب الفريق النروجي اولي غونار سولسكاير أن يواصل فريقه عروضه القوية ويحقق انتصار جديد يعزز به صدارة المجموعة. بدوره يبحث سان جرمان عن تعويض خسارته في المرحلة الماضي، في تركيا اليوم عندما يلتقي باشاك شهير.

وفي بقية المباريات يلعب تشلسي الانكليزي مع كراسنودار الروسي، واشبيلية الاسباني مع رين الفرنسي، فرينكفاروش المجري مع دينامو كييف الاوكراني، وكلوب بروج البلجيكي مع لاتسيو الايطالي، بوروسيا دورتموند الألماني مع زينيت الروسي.

