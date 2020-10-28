بارتوميو: ميسي مفتاح مشروعي الجديد

دوليه

نفى رئيس نادي برشلونة الاسباني جوسيب ماريا بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، أول من امس في مؤتمر صحافي تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه «سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة»، ومؤكدا أن نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي هو «مفتاح المشروع الجديد».

وقال بارتوميو عقب اجتماع للجنة الادارية للنادي الكاتالوني «لا توجد أسباب للاستقالة. هناك الكثير من المسؤوليات (على المحك)، وأعتقد أن هذه ستكون أسوأ لحظة للتخلي عن برشلونة الى لجنة ادارة انتقالية» سيتعين عليها الرئاسة بالوكالة حتى الانتخابات الجديدة.

وأضاف «انها لحظة مسؤولية عالية، انها لحظة اتخاذ القرارات»، موضحا أن «لجنة الادارة الانتقالية لا يمكنها اتخاذ القرارات التي نحن بصدد اتخاذها لايجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء (كوفيد-19) الذي أثر بشدة على حسابات برشلونة». ولا يزال الرئيس بارتوميو واللجنة الادارية للنادي يواجهان خطر سحب الثقة بعد أن تمكن المعارضون (بينهم بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية للنادي المقررة في 20 مارس 2021) من جمع أكثر من 16521 توقيعا ضروريا من الأعضاء (المشجعين-المساهمين) لتفعيل مسلسل العزل. ونشر بارتوميو أول من أمس رسالة مفتوحة أوضح خلالها أنه يريد اجراء الاستفتاء على عزله في عطلة نهاية الأسبوع في 15 و16 نوفمبر، معللا ذلك بأن الأمر يستغرق أسبوعين على الأقل للاعداد لهذا التصويت. وسيقام التصويت الذي سيجري لأول مرة في تاريخ النادي، على مدى يومين وفي عدة مراكز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء برشلونة وكاتالونيا واسبانيا، من أجل تجنب الحشود البشرية واتخاذ التدابير الصحية المناسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. لكن المعارضين يريدون تنظيم هذا الاستفتاء يومي الأول والثاني من نوفمبر، وهو الموعد النهائي المحدد وفقًا للنظام الأساسي لنادي البلوغرانا. ويؤكد برشلونة أنه ليس لديه الوقت لتنظيم هذا التصويت في مثل هذا الوقت القصير، وأن هذا الموعد النهائي سيجبره على تنظيم التصويت في ملعب كامب نو، ما قد يزيد من خطر العدوى بالفيروس، وطلب من الحكومة الاقليمية الكاتالونية التدخل لتفادي ذلك. وأوضح بارتوميو أنه «عندما نتلقى ردا رسميا من الحكومة الاقليمية، ستجتمع لجنة الادارة مرة أخرى» لاتخاذ قرار. وكان رجل الأعمال جوردي فاري، المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية للنادي المقررة في مارس 2021، قد أودع طلب «سحب الثقة» من بارتوميو والادارة الحالية في 26 أغسطس، غداة اعلان النجم والقائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في فسخ عقده مع برشلونة من جانب واحد، قبل أن يغير رأيه في أوائل سبتمبر الماضي. وأكد بارتوميو أن ميسي «هو مفتاح هذا المشروع الجديد» الذي بدأ منذ تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا للنادي الكاتالوني مطلع سبتمبر الماضي.

وقال «عندما سمعت أن ميسي كان غاضبا لأنه كان يرغب في ترك النادي، حاولنا أن نشرح له، لوكلاء أعماله، والمقربين منه أن برشلونة لا يستطيع السماح له بالرحيل، لأنه هو أفضل (لاعب) في العالم ولأننا نبدأ مشروعا جديدا مع كومان، مع لاعبين جدد، وليو ميسي هو مفتاح هذا المشروع الجديد».

