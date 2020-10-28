فودين تلميذ غوارديولا الموهوب

دوليه

بات لاعب الوسط الهجومي الشاب فيل فودين مصدر الخطر الأبرز في تشكيلة مانشستر سيتي الانكليزي التي تضم نجوماً مميزين على غرار دي بروين، أغويرو و محرز وتستعد للحلول على مرسيليا الفرنسي اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب مدربه الاسباني بيب غوارديولا: «قلتها عدة مرات، لكن ليس في وجهه، فيل هو اللاعب الأكثر، الأكثر، الأكثر موهبة الذي رأيته في مسيرتي كلاعب أو كمدرب».

وعندما تكون قد أشرفتَ على أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والاسبانيين تشافي وأندريس اينيستا، يصبح هذا التصريح الذي أطلقه غوارديولا في صيف 2019 أكثر اثارة للاهتمام.

وبين خيارَي حمايته ورؤيته يتطور، أقر المدرب الكاتالوني يومذاك أن: «مشكلة فودين الوحيدة هي أن مدربه لا يدفع به أساسياً». قولٌ لم يعد سارياً منذ استئناف مباريات الموسم المنصرم اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد شارك 12 مرة من أصل 14 مباراة لسيتي وسبع مرات من أصل ثماني مباريات في الموسم الجاري. وفيما كان سيتي يعاني الأحد في الدوري المحلي ضد وست هام، سجل له ابن العشرين ربيعاً هدف التعادل (1-1) لينقذ نقطة المباراة. ويعود الحضور الاضافي لفودين في أرض الملعب الى انتقال صانع اللعب الاسباني دافيد سيلفا، أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية في صفوف «سيتيزنز» خلال السنوات العشر الأخيرة ومحبوب المدرب غوارديولا. وقال بيب نهاية الموسم الماضي: «سيرحل دافيد ولن نشتري أحداً (للحلول بدلاً منه) لأننا نملك فيل في مركزه». حتى أن فودين نال الثناء من سلفه سيلفا: «أنا متأكد من أنه سيصبح لاعباً رائعاً، هو شاب لطيف وسيكون بديلاً جيداً لي».

وصحيح أن المنتخب الانكليزي يعج بنجوم الهجوم الواعدين على غرار مايسون غرينوود وجايدون سانشو دون نسيان ماركوس راشفورد وهاري كين، الا أن فودين يُتوقع أن يكون ضمن خطط المدرب غاريث ساوثغيت في كأس أوروبا الصيف المقبل. ويُعد فودين، بطل العالم تحت 17 سنة وأفضل لاعب في النهائيات مع هدفين في النهائي ضد اسبانيا (5-2)، أكثر اللاعبين موهبة في الجيل الجديد من الكرة الانكليزية. وبعمر الثامنة عشرة أصبح فيل والداً من صديقة طفولته ريبيكا، ويظهر كثيراً مع طفله روني على مواقع التواصل الاجتماعي. وأقر اللاعب الموهوب: «يخيب أملنا عندما نخوض مباراة أو حصة تدريبية سيئة، لكن اليوم أعود خطوة الى الوراء، أعود الى المنزل وأراه يضحك، ما يعني أن هناك أموراً أكثر أهمية من القلق بعد أي تمرين». واشترى فودين بيتاً بقيمة مليوني جنيه استرليني (2,86 مليوني دولار) للاستقرار مع عائلته.

وليس بمقدوره الغياب عن أي مباراة كرة قدم، فقد ضُبط وهو يلتقط الصور مع المعجبين في مباراة كرة شاطئية خلال فترة الحجر، ولديه هواية أخرى بعيدة عن الملاعب يمارسها مع والده هي الصيد، لدرجة أنه غاب عن احتفالات لقب الدوري في 2018 لأنه كان ملتزماً بمرافقته.

ويشرح: «يقول الناس (يا لها من رياضة لتمارسها) لكن هذا لأنهم لا يفهمونها، يتعين عليهم تجربتها، أرى أنها رياضة مثالية لإراحة ساقيك والاسترخاء».

