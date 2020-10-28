بوغبا ينفي أنباء اعتزاله

دوليه

قال لاعب الوسط في نادي مان يونايتد الانكليزي بول بوغبا انه سوف يتخذ اجراءات قانونية ضد «تقارير كاذبة» تحدثت عن عزمه اعتزال اللعب في صفوف منتخب فرنسا. وأشارت تلك التقارير الى أن بوغبا، 27 سنة، قد ينسحب من المنتخب الوطني الفرنسي بسبب تصريحات رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون عن الاسلام. وأحرز اللاعب الشاب، الذي كان أحد عناصر المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم عام 2018، عشرة أهداف في 72 مباراة شارك فيها مع منتخب بلاده. وقال بوغبا: «أنباء عارية تماما عن الصحة يتم تداولها عني تشير الى أشياء لم أتفوه بها من قبل». وكتب نجم الوسط في مان يونايتد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستاغرام: «أشعر بالفزع، والغضب، والصدمة، والاحباط لاستخدام اسمي في صياغة عناوين أخبار كاذبة».