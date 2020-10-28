أغويرو يغيب 10 أيام

دوليه

أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أول من امس أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب بين عشرة أيام وأسبوعين على الأقل بسبب اصابة عضلية. وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه مرسيليا الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا «سيغيب بين 10 و15 يوما على الأقل، ان لم يكن ثلاثة أسابيع أو شهر اذا كانت هناك حاجة لمزيد من الوقت». وتعرض أغويرو للاصابة في المباراة ضد وست هام يونايتد (1-1) السبت في الدوري الانكليزي، علما بأنه عاد للتو من اصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة وأرغمته على الخضوع لعملية جراحية في الركبة. وأضاف غوارديولا «كنا صبورين جدا. لم نضغط على الأطباء. كنا نعلم أنه ليس في أفضل الظروف. لكننا حرمنا من قلب هجوم، كان من المهم بالنسبة له أن يلعب 60 دقيقة. للأسف أصيب اثر عملية هجومية» في اشارته الى اصابته ضد وست هام.