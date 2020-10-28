لاوتارو: لا أعرف ماذا سيحدث غداً

دوليه

علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر الايطالي، من جديد على مستقبله مع الفريق الأسود والأبيض. وارتبط اسم لاوتارو بالرحيل عن صفوف الفريق الصيف الماضي، في ظل الاهتمام القوي من برشلونة بضمه، لكن ادارة انتر رفضت رحيله الا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملة. وقال لاوتارو خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «أعمل كل يوم لأتحسن، واليوم أعمل مع انتر لتحقيق أفضل النتائج، وأنا سعيد، حيث نعمل كل يوم للفوز». وأضاف: «هذا ما أفكر فيه اليوم، وغدًا لا أعرف ماذا سيحدث، لكن يمكنني اليوم أن أقول انني سعيد في انتر». وتابع: «أشكر جميع الأشخاص الذين يعملون في انتر وكانوا دائمًا مقربين مني، وهذا هو المهم». وكشف: «لقد غضبت من نفسي أمام جنوى لأنني لم ألعب بالطريقة التي أريدها، وحين خرجت كانت هذه عاطفتي، وكنت غاضبا من الداخل، لكن اليوم أنا سعيد ومستعد».