الجابر أشاد بنجاح «التنس الأولى»

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات البطولة المفتوحة الأولى للتنس بتتويج اللاعب عبدالحميد جمعة بلقب مسابقة الرجال، وايمان المتولي بلقب مسابقة السيدات، بحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس ويرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي.

وكانت البطولة انطلقت في 21 الشهر الحالي، وهي واحدة من سلسلة بطولات تنظمها أكاديمية رافا نادال للتنس بالكويت (RNAK) بالتعاون مع الاتحاد الكويتي وتقام مبارياتها على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس، ويشارك فيها نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية.

ونال عبد الحميد جمعة نجم المنتخب الوطني ونادي السالمية والذي يعمل في الحرس الوطني بوظيفة ملازم أول بفرع الاطفاء، على اللقب بعد تغلبه في المباراة النهائية على نجم المنتخب الوطني ونادي اليرموك عيسى قبازرد بمجموعتين نظيفتين.

بينما حصلت على لقب بطولة السيدات اللاعبة ايمان المتولي بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة ياسمين الشمالي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.كما حضر المباراة النهائية للبطولة أمين سر عام الاتحاد فالح العتيبي وأمين الصندوق علي الديحاني والمدير الفني عباس البصيري وممثلة اللجنة النسائية بالاتحاد دانة الفليج و مدير عام أكاديمية رافا نادال للتنس بالكويت مارتن بلجريفر ورئيس المدربين بالأكاديمية نونو ماركيز.

يذكر أن الأكاديمية ستنظم بطولتين أخريين مماثلتين خلال شهر نوفمبر المقبل تعقبهما بطولة رابعة للماسترز يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في البطولات الثلاث.

وفي تصريح له عقب ختام المنافسات، أعرب الشيخ أحمد الجابر عن سعادته بنجاح البطولة الأولى ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها أكاديمية رافا نادال بالتعاون مع الاتحاد الكويتي بعد فترة طويلة من توقف النشاط الخارجي المهم وعدم الاحتكاك خليجياً وعربياً واقليمياً ودولياً بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا. كما أشاد بالمستويات المرتفعة التي أظهرها اللاعبون الذين شاركوا في البطولة.

وأكد الجابر أن هذه السلسلة من البطولات تساعد على توفير أجواء التنافس والحماس للاعبي المنتخب الوطني بدلاً من التدريب المتواصل فقط بالأكاديمية ولتحفيزهم كذلك على بذل قصارى جهودهم استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 7 الى 17 مارس من العام المقبل.

