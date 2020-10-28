انتصار صعب لتوتنهام

دوليه

أنقذ الثنائي الهجومي الناري لنادي توتنهام الدوليان الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين وهاري كين فريقهما اللندني من فخ مضيفه بيرنلي بمساهمتهما في تسجيل هدف الفوز 1-0 أول من أمس في ختام المرحلة السادسة من الدوري الانكليزي.

وكان توتنهام في طريقه الى السقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم قبل ان يحصل على ركلة ركنية طار لها كين برأسه وأكملها سون برأسه أيضا من مسافة قريبة داخل المرمى (76).

وهو الهدف الثامن لسون هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام شريكه السابق مهاجم ايفرتون دومينيك كالفرت-لوين. وتابع الثنائي سون وكين مستوياتهما الهائلة مع انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم، ففضلا عن صدارة الاول للائحة ترتيب الهدافين يحتل الثاني قائمة التمريرات الحاسمة حيث رفعها الى تسع في عشر مباريات في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم مع 10 أهداف.

وساهم كين في 13 هدفا سجلها النادي اللندني في الدوري الانكليزي (5 أهداف وثماني تمريرات حاسمة). ولعب كين دور المنقذ أيضا في مباراة أول من أمس حيث تمكن قبل خمس دقائق من صناعة هدف الفوز لتوتنهام، من ابعاد كرة رأسية لجايمس الان تراكوفسكي من باب المرمى.

وأثمرت الشراكة بين كين وسون 29 هدفا مع النادي اللندني وباتا على بعد سبعة أهداف من شراكة ثنائي تشلسي فرانك لامبارد والعاجي ديدييه دروغبا.

وصعد توتنهام الى المركز الخامس برصيد 11 نقطة بعد فوزه الثالث هذا الموسم بفارق نقطتين خلف المتصدرين ايفرتون وتوتنهام، فيما تراجع بيرنلي الذي يملك مباراة مؤجلة ضد مان يونايتد، الى المركز الثامن عشر بنقطة واحدة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.

وخرج برايتون بتعادل مخيب أمام ضيفه وست بروميتش العائد حديثا الى دوري الاضواء 1-1.

وكان برايتون في طريقه غلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف بالنيران الصديقة اثر محاولة المدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش ابعاد كرة عرضية أمام المرمى لكنها ارتطمت بزميله جاك ليفرمور وعانقت الشباك (40).

لكن برايتون دفع ثمن تراجعه الى الدفاع في الشوط الثاني وتحديدا في الدقائق الاخيرة حيث استقبلت شباكه هدف التعادل عبر كارلان غرانت بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (83).

وسقط برايتون في فخ التعادل الثاني على التوالي هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين، فرفع رصيده الى خمس نقاط في المركز السادس عشر.

في المقابل، واصل وست بروميتش ألبيون نزيف النقاط وسقط بدوره في فخ التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم في مبارياته الست التي لم يحقق فيها أي فوز، فبقي في المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

