ليفركوزن واصل صحوته

دوليه

واصل باير ليفركوزن صحوته بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3-1 أول من أمس في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

ويدين باير ليفركوزن بفوزه الثاني على التوالي الى مهاجمه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 16 من ركلة جزاء و74، وأضاف الفرنسي موسى ديابي الثالث (90+4)، فيما سجل الايطالي دانيال كاليغيوري الهدف الوحيد لأوغسبورغ في الدقيقة 52.

وصعد باير ليفركوزن الى المركز الرابع برصيد تسع نقاط، وهو الوحيد الى جانب لايبزيغ المتصدر (13 نقطة) وفولفسبورغ العاشر (7 نقاط) لم يتعرض للهزيمة حتى الان هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث على التوالي لليفركوزن في مختلف المسابقات بعد انتصاره الساحق على ضيفه نيس الفرنسي 6-2 الخميس في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». واستعد ليفركوزن جيدا لاستضافة سلافيا براغ التشيكي غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية الثانية.

