«كوبا أميركا» ستقام بحضور الجمهور

دوليه

قال مسؤول بارز في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول» أول من أمس ان الاتحاد يعتزم اقامة كوبا أميركا العام المقبل في ملاعب ممتلئة بالجماهير حال العثور على لقاح لفيروس كورونا في الوقت المناسب. وتأجلت البطولة هذا العام بسبب الوباء لتقام في يونيو ويوليو 2021 في الأرجنتين وكولومبيا لكن مسؤولين عبروا عن تفاؤلهم ازاء السماح للجماهير بحضور واحدة من أكبر البطولات القارية. وقال غونزالو بيوسو مدير التطوير في الكونميبول لرويترز في مقابلة عبر الهاتف «هدفنا اقامة كوبا أميركا في ملاعب ممتلئة بالجماهير حال العثور على لقاح للفيروس. اذا لم يكن هذا الأمر ممكنا فاننا نبحث امكانية حضور من 30 الى 40 في المئة من سعة الملاعب». وقال بيوسو ان القرار النهائي سيكون لأصحاب الضيافة، وكوبا أميركا المقبلة ستكون أول نسخة تقام في بلدين وستجري بين 11-06 ولغاية 10 - 7.