قطر و«آسيان» ينظمان «العودة الآمنة للنشاط الكروي»

دوليه

نظّم الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد آسيان، بالشراكة مع معهد جسور، ورشة عمل بعنوان: «التعافي من كوفيد-19: العودة الآمنة للنشاط الكروي وتحقيق الايرادات».

وشهدت ورشة العمل التي عقدت بتقنية الاتصال المرئي حضور مسؤولين من الاتحادين، وممثلين عن 12 اتحاداً كروياً في منطقة آسيان هي أستراليا، وبروناي دار السلام، وكمبوديا، واندونيسيا، ولاوس، والفليبين، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، وتيمور الشرقية، وفيتنام.

وناقش الحضور في ورشة العمل، التي تعد أول فعالية ضمن سلسلة ندوات تعليمية رقمية في اطار شراكة بين الاتحادين، التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، والعودة الآمنة لملاعب كرة القدم، ومشاركة المشجعين، وسبل تحقيق العائدات المالية للاتحادات الكروية، وأدار الحوار ديفيد كوشمان، رئيس المحتوى في ليدرز ان سبورت، بمشاركة قائمة من المتحدثين ضمّت السيد هاني بلان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، وأيكان أزار، رئيس منظمة أوكتاجون لمنطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وألكساندر سكوتشر، مدير الشراكات العالمية في نادي اي اس روما، وشارون بوركهالتر-لو، مدير عمليات ذراع الأعمال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولويس الياس، المستشار الأمني لرئيس الوزراء البرتغالي، وماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.

وفي تصريح له حول الفعالية قال سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: «سعدنا بالتعاون مع اتحاد آسيان لكرة القدم في اطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العام الماضي، وذلك في سبيل البناء على التوافق المشترك حول أهمية بناء القدرات في صناعة كرة القدم في دول منطقة آسيان في ظل جائحة كوفيد-19. وأتوجه بكل الشكر الى كافة المشاركين في الفعالية، والى فرق العمل في الاتحاد القطري لكرة القدم، واتحاد آسيان، ومعهد جسور، والذين أسهمت جهودهم في تنظيم هذا الحدث المهم».

وقال خيف ساميث، رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم: «ساعدت هذه السلسلة المكثفة من العروض التقديمية والمناقشات المهمة خلال ورشة العمل الأولى الاتحادات الأعضاء على تعزيز رؤيتها العالمية حول قطاع الرياضة في سياق تعليق النشاط الكروي بسبب جائحة كوفيد-19. فقد استمع الجميع الى متحدثين ذوي خبرة عن السُبل السليمة لتعديل الاستراتيجيات التجارية من أجل التصدي للأزمة الحالية. ويتوجب على الاتحادات الأعضاء في آسيان النظر في تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف من أثر الأزمة، والاجراءات الضرورية للعودة الآمنة للنشاط الكروي. لا شك أن ورشة العمل حملت قيمة هامة لجميع الاتحادات الكروية الأعضاء في آسيان».

من جانبها قالت عفراء النعيمي، المدير التنفيذي لمعهد جسور: «يتشرّف معهد جسور، باعتباره ذراع التعليم والتدريب في اللجنة العليا للمشاريع والارث، بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد آسيان في تنظيم هذه السلسلة من الندوات الالكترونية، ونتطلع الى مواصلة العمل عن كثب مع زملائنا في هذه المؤسسات المهمة في أسرة كرة القدم العالمية، ومع الخبراء الأكاديميين والمهنيين، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه صناعة الرياضة».

