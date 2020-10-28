تأجيل انتخابات «الأولمبية الإماراتية»

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وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الاماراتية بشأن تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء مجلس ادارة اللجنة الى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم، على أن تكون الانتخابات خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من عام 2021.

جاء ذلك في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية الوارد الى نظيرتها الاماراتية والذي ينص على موافقة الأولى على قرار تأجيل الانتخابات، بعد اجماع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الاماراتية على هذا القرار في الاجتماع الذي ترأسه الشيخ أحمد بن محمد رئيس اللجنة في الثامن من سبتمبر الماضي. وقال حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاماراتية ورئيس المكتب التنفيذي: «ان اللجنة تلتزم في قراراتها بتطبيق أفضل الممارسات على ضوء أحكام الميثاق الأولمبي الدولي وبما يتوافق مع أحكام السيادة الوطنية ومفاهيم وأسس الحركة الأولمبية، والاستفادة من المعطيات المتاحة التي تخدم رياضة الامارات على أفضل نحو ممكن، تماشياً مع رؤية الشيخ أحمد بن محمد باتباع الخطوات والاجراءات الكفيلة بتعزيز مسيرة القطاع الرياضي والحركة الأولمبية بالامارات».

وأضاف: «قرار تأجيل الانتخابات الى العام القادم كان نابعاً من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ليلقى ترحيباً من المؤسسة الأولمبية الأم التي وافقت على التأجيل مع وضع مواعيد محددة لاجراء الانتخابات».

