«وادا» اعتمدت مدونة البحرين

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اعتمدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، مدونة البحرين في مجال مكافحة المنشطات.

وأشار بيان اللجنة الاولمبية البحرينية الى أن مدونة البحرين تتناغم مع مدونة «وادا» الجديدة لعام 2021، وذلك بعد جهود كبيرة قامت بها اللجنة الأولمبية استمرت قرابة عام اشتملت على مراجعة القوانين وتطابقها مع قوانين المنظمة الدولية.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية محمد النصف بهذه المناسبة: «ان ذلك الانجاز هو امتداد للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية لمحاربة آفة المنشطات، حيث كانت المملكة من الدول المبادرة الى التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة استنادا الى القانون رقم 1 لسنة 2008 والصادر من الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد، بالاضافة الى انضمام مملكة البحرين للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي عام 2005.

وتابع: ان اللجنة الأولمبية كانت وما زالت حريصة على القيام بدورها في التشديد على مكافحة المنشطات في المجال الرياضي من خلال تعزيز قيم الروح الرياضية في المنافسات الرياضية وغرس مبادىء اللعب النظيف واحترام القواعد والقوانين في المنافسات. وأوضح: كما تبذل لجنة مكافحة المنشطات دورا بارزا في عملية مراقبة وفحص المنشطات على الرياضيين، وتنظيم البرامج التوعوية الخاصة بمكافحة المنشطات وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية في هذا الاطار. وثمن جهود لجنة مكافحة المنشطات في الحصول على اعتماد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

