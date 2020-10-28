الإمارات تدرس عودة الجماهير

دوليه

ذكر المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الاماراتية وليد الحوسني، ان الرابطة تدرس مقترحاً بعودة الجماهير الى المدرجات خلال الفترة المقبلة. وقال الحوسني في تصريحات لصحيفة البيان، امس، أن الرابطة انتهت من دراسة المقترح وقامت برفعه للجهات المختصة من أجل اتخاذ قرار فيه. وأوضح: «الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي». وأكد الحوسني أن السبب وراء تفكير الرابطة في مقترح عودة الجماهير، هو الاثارة التي حظيت بها المرحلتين الأولى والثانية من دوري الخليج العربي. وأشاد الحوسني بانطلاقة الموسم الجديد، اذ أكد أن الأندية استعدت بشكل جيد بعد غياب طويل منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.