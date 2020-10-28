دونغ غوك يعلن اعتزاله

دوليه

أعلن اللاعب الكوري الجنوبي لي دونغ غوك الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا، اعتزال كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وبهذا ينهي نجم تشونبوك هيونداي موتورز مسيرة حافلة استمر على مدار 23 عاماً، حيث أكد النادي هذا الخبر في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لي في رسالة موجهة عبر موقع يوتيوب: أمضيت 23 عاماً كلاعب محترف، ولكنني أشعر أنني فقدت عاماً منها لعدم قدرتي على الاستمتاع الكامل باللعب هذا العام نتيجة تأثر الكثير من الناس بجائحة كوفيد-19

وأضاف: بالتأكيد جعلني هذا العام أشعر بقيمة الجماهير أكثر من أي وقت مضى، قررت بكل أسف اعتباراً من نهاية هذا الموسم أن أترك الملعب الذي صقل كل شيء في حياتي.

وأوضح: رغم أنني لن أكون لاعب كرة القدم بعد الآن، الا أنني قررت الاعتزال لأنني أؤمن أن هذه ليست النهاية، سوف أبدأ العمل في شيء جديد.

ويحمل لي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ دوري أبطال آسيا، بمجموع 37 هدفاً، حيث يتقدم بفارق هدف أمام ديان داميانوفيتش، وفاز بلقب البطولة عام 2016، بعدما كان فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1998 مع بوهانغ ستيلرز.

وكان اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً بات أكبر لاعب يسجل في الدوري الكوري هذا العام، وهو في الطريق للفوز باللقب الثامن في تاريخ البطولة المحلية، حيث يحتاج تشونبوك موتورز للحصول على نقطة واحدة في الجولة الأخيرة.