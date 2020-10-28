العربي.. السيناريو ذاته

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كررت ادارة النادي العربي سيناريو الموسم الماضي وأقالت مدرب الفريق الأول لكرة القدم اللبناني باسم مرمر بعد مباراتين فقط من دوري التصنيف، وهو أمر مشابه لما حدث للاسباني خوان ايغناسيو مارتينيز الذي أشرف على تدريب الأخضر في 4 مباريات منها اثنتان خسرهما أمام الاتحاد السكندري المصري في بطولة الأندية، ومثلهما في الدوري الممتاز أمام السالمية (3-3) وأمام القادسية (0-2).

ومع أن مرمر قاد العربي الى التتويج بكأس الأمير بعد غياب طويل الا أن مستوى الفريق لم يكن مرضياً في المباراتين اللتين أشرف فيهما مرمر على الأخضر أمام اليرموك في الدور نصف النهائي وأمام الكويت في النهائي، واستمر تراجع الأداء في مواجهة الجهراء في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن تزداد الأمور سوءاً بالخسارة أمام برقان في الجولة الماضية.

وأعلن العربي عبر موقعه الرسمي عن اسناد مهمة التدريب الى الوطني أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي والصربي بويان قبل يومين من مواجهة القادسية في الدربي غداً.

ويبدو أن العربي لم يتعلم الدرس، لأن العثمان سبق له أن قاد الفريق في ظل غياب البوسني داركو نيستروفيتش الذي لم تجدد له الادارة بسبب مغالاته في الطلبات المادية، وظهر الأخضر بصورة جيدة تحت قيادة العثمان الذي يعود الآن متحرراً من ضغوط بداية الموسم التي تحملها مرمر. وستلعب نتيجة مباراة الدربي غداً دوراً كبيراً في مسيرة الأخضر هذا الموسم، لكن في جميع الأحوال يجب أن يستمر الجهاز الفني الجديد على الأقل حتى نهاية دوري التصنيف.

