استدعاء الصيفي وبهاء إلى المنتخب الأردني

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استدعى البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب المنتخب الأردني لاعب القادسية عدي الصيفي ولاعب النصر بهاء عبدالرحمن الى قائمة الفريق التي ستدخل معسكراً خلال الفترة من 8 الى 17 نوفمبر المقبل ويتضمن مباراتين وديتين أمام العراق وسوريا. كما ضمت القائمة 6 محترفين آخرين هم: أنس بني ياسين، خليل بني عطية، يوسف الرواشدة وبهاء فيصل في قطر، وموسى التعمري في بلجيكا، وياسين البخيت بالامارات، لضمان التحاقهم بالمعسكر. ويحتل المنتخب الأردني المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأزرق الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

