السالمية للانتصار الثاني أمام الشباب

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يسعى السالمية لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي عندما يواجه الشباب اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من دوري التصنيف والتي تشهد اليوم أيضا مباراتي اليرموك مع برقان والتضامن مع الصليبخات.

ويدخل السالمية مواجهة اليوم قادماً من فوز عريض على الصليبخات بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية، وذلك بعد تعادلين مع كاظمة 1-1 في الجولة الأولى، ومع خيطان 2-2 في الثانية، ويملك الفريق حالياً 5 نقاط وضعته في المركز السادس بفارق الأهداف خلف الكويت الخامس.

ويحاول مدرب الفريق الوطني محمد المشعان الذي استلم مهمة تدريب السماوي قبل فترة قصيرة من انطلاق الموسم أن يحسن من اداء الفريق خصوصاً في الجانب الدفاعي الذي أظهر بعض الضعف في مباراة خيطان، مع الأخذ بالاعتبار أن السالمية مميز هجومياً في ظل وجود أكثر من اسم مميز مثل البرازيلي باتريك فابيانو وفهد الرشيدي ورونيريو وحسين الموسوي، الى جانب اللاعبين مثل مبارك الفنيني وفواز عايض. في المقابل، يمتلك الشباب نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الكويت في الجولة قبل الماضية علماً بأنه غاب عن الجولة الماضية، وخسر في انطلاقة المسابقة أمام النصر 1-2، وظهر الشباب بصورة جيدة أمام الكويت وسيطر على معظم فترات المباراة وخطف تعادلاً مستحقاً. وفي المباراة الثانية، يتطلع التضامن الذي يقوده الوطني جمال القبندي الى تجاوز عقبة الصليبخات القادم من انتصار تاريخي على العربي في الجولة الماضية، ويحتل التضامن المركز السابع برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على اليرموك والتعادل مع الجهراء علماً بأنه خسر مباراته الأولى أمام القادسية 2-3. وفرط التضامن في انتصار كان في متناوله أمام الجهراء في الجولة الماضية عندما أضاع مهاجمه النيجيري ايمانويل ايفياني ركلة جزاء في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. في المقابل، يطمح الصليبخات الى تعديل وضعه وتحقيق الانتصار الأول وذلك بعد أن أقال مدربه محمد عبيد وأسند المهمة الى ناصر العمران، وخسر الصليبخات مبارياته الثلاثة ويتذيل قاع الترتيب دون رصيد من النقاط مع اليرموك الذي يبحث هو الآخر عن انتصاره الأول أمام برقان.

وخسر اليرموك أمام الساحل والتضامن والفحيحيل الأمر الذي وضع مدرب الفريق الصربي دراغان فافرلوفيتش تحت الضغط.

أما برقان، فيريد الاستفادة من المعنويات العالية بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على العربي في الجولة الماضية، ويتساوي برقان مع التضامن برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل مع الجهراء والفوز على العربي والخسارة أمام القادسية. ويقود برقان المدرب الكرواتي برونو سيكليتش ويسعى الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالدرجة الأولى الى جمع اكبر قدر ممكن من النقاط من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز رغم صعوبة المهمة.

