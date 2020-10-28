تسوية مدرب العربي... مستحقة!

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نعم ومن غير نقاش التسوية التي قام بها مجلس ادارة النادي العربي مع مدربه اللبناني السيد مرمر مستحقه لانه لا يستطيع ان يدرب نادي له تاريخ وسمعة لا يحلم بها الكثير من المدربين؟ فقد جاءت قدرات المدرب الفنية على الفريق ضعيفة... وايضا ضعف فكره الفني في التعامل مع اللاعبين؟ فهو يملك فريقاً فاز بكأس الأمير قبل شهر ومن بعده اخفق في الفوز او تحقيق اي نتيجة ايجابية او اداء فني جيد في المباريات التي لعبها حتى الان... فكم استغربت في كثرة تغييره للاعبين وان يعتمد على لاعب مثل السليمي الذي رجع الى النادي بعد اعارته لنادٍ آخر (لا اعلمه؟) وان يأخذ مكان لاعبين ادوا اداء عاليا في المباريات السابقة. فهل هذا بسبب ضعف اللاعبين الذين لديه او ان مستوى السليمي اعلى من الموجودين حاليا (مع كل التقدير للاعب)؟ فقد يكون هذا اللاعب جيد (سابقا) ولكن ان يكون اساسيا بهذه السرعة في المباراة الاخيرة؟ فهذه ملاحظة تحتاج لتفسير... واستمرار اهماله للاعب علي خلف وعدم البدء به في كل مباراة...!و رسالتي للاعبين ايضا بأن يتذكروا كيف لعبوا وهم ناقصون لاعباً في نهائي كأس الأمير فقد غلبت الروح المستوى الفني للمباراة وهذا ما كان يميز الاخضر... فأنتم مشاركون بالاخفاق الاخير.

نصيحتي للمدرب ان تنهي العقد بالسرعة الممكنة وهذا الشيء يحدث في كل العالم وتتم التسوية حتى تستطيع ان تعد نفسك لتجربة اخرى في لبنان التي تعلم عن كرتها الكثير وتستطيع ان تدرب اي فريق هناك.... فالاحتراف في كرة القدم لا يقف على نادٍ واحد؟ لان ذلك يحسب من عمرك الفني في التدريب... وكم اتمنى ان يعي مجلس الادارة أهمية المرحلة القادمة وترتيبنا في قاع دوري الدمج (damage) بألا نعتمد على الحظ وان نستعين بأي مدرب موجود بالنادي وانما البحث عن المدرب الخبرة الذي يستطيع ان يقرأ المباراة ويعرف كيف يغير خطة اللعب... فالخبرة شيء اساسي لتدريب الاخضر... والله من وراء القصد.

