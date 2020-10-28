تفوق «صنديد» في أول سباقات «الصيد»

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حقق الجواد صنديد لاسطبل الدعية بقيادة الفارس علي الفرماوي كأس الافتتاح لموسم سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية للموسم 2020-2021 والمخصصة للجياد المبتدئات على مسافة 1400 متر، أول من أمس برعاية الشيخ دعيج الخالد وبحضور الشيخ صباح الفهد ومدير عام النادي عبد الله فيروز، فيما احتل الجواد انتوني لاسطبل بورسلي المركز الثاني والجواد زاهد لاسطبل كيفان المركز الثالث. وقدم الشيخ دعيج الكأس الى اسطبل الدعية وهنأهم بالفوز، معرباً عن سعادته بانطلاق رياضة الفروسية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، ومؤكداً استمرار تقديم الكأس سنويا تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ خالد الدعيج. وشكر اسرة نادي الصيد والفروسية بقيادة الشيخ ضاري الفهد والشيخ صباح الفهد على الجهود المبذولة من اجل المحافظة على رياضة الفروسية والنهوض بها.وفي بقية الاشواط فاز الجواد زايد لعلي العجمي بكأس مركز الجواد العربي (بيت العرب) المخصصة للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي (دماء مصرية) والجواد ديمة المزبان لحمود سالم بالشوط الرابع المخصص للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي (دماء مفتوحة)، كما تفوق الجواد عز لاسطبل الملا بالشوط الثالث المخصص لجياد الدرجتين الاولى والثانية والجواد رواعب لاسطبل دسمان بالشوط الثاني المخصص لجياد النتاج المحلي مختلط على مسافة 1200 متر والجواد فيصل لاسطبل العصيمي بالشوط الاول المخصص لجياد الدرجة الثالثة على مسافة 1200 متر.