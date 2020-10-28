الاتحاد تعاقد مع عاشور

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أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي المصري السابق لمدة موسمين بعقد انتقال حر، بعد الاستغناء عنه منتصف الموسم. وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي «وقع عاشور 34 عاما عقداً يمتد لموسمين»، مضيفا أن رئيسه محمد مصيلحي أتم المفاوضات مع عاشور الذي وافق بدون تردد على انضمامه للفريق. وذكر النادي أن رئيسه أنهى المفاوضات مع عاشور «الذي وافق فوراً ودون أي تردد على توقيع عقود انضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضمام لنادى الاتحاد السكندري شرف كبير». وأوضح عاشور بأنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه «من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم وتاريخ بزعيم الثغر وجماهيره العظيمة». فيما أشاد المدرب حسام حسن بالامكانات الفنية والخبرات الكبيرة لعاشور، مؤكدا أنه سيكون اضافة حقيقية لخط وسط نادي الاتحاد. وأضاف عاشور «كانت احدى الأمنيات أن أتدرب تحت قيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، وتحدثنا حول مواجهة التحديات من أجل اعادة الاتحاد لمكانه الطبيعي».