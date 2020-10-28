الزمالك مع «الأبطال»

دوليه

حسم الزمالك وصافة الدوري المصري وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة بعدما فاز على ضيفه الاسماعيلي بنتيجة 3-1 اول من امس على ستاد القاهرة بافتتاح منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للدوري المصري.

سجل للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 11 والكونغولي كابونغو كاسونغو في الدقيقة 24 والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 73 وأحرز وجيه عبد الحكيم هدف الأسماعيلي في الدقيقة 84.

ورفع الزمالك رصيده الى 71 نقطة لكن سيخصم منه 3 نقاط عند انتهاء الجولة والموسم الحالي كعقوبة لانسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول.

وتجمد رصيد الاسماعيلي بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو عند 41 نقطة في المركز التاسع. الزمالك خاض المباراة بقوة بحثا عن الفوز وضمان الوصافة خاصة وأن بيراميدز كان ينتظر تعثره ولو بالتعادل للانقضاض على المركز الثاني.

وانفرد المغربي محمد أوناجم من الجبهة اليمنى وسدد كرة لمست قدم الحارس ومرت بجوار القائم في فرصة قريبة للغاية.

وفي الدقيقة 11 سجل مصطفى محمد هدف التقدم مستغلا تمريرة رائعة من طارق حامد حولها في الشباك واحتسبها الحكم تسلل لكنه عاد وأقر بصحة الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وحاول الاسماعيلي تعديل النتيجة لكن الزمالك نجح في زيارة شباكه مجددا في الدقيقة 24 من تمريرة سحرية بطلها شيكابالا الى أوناجم الذي مرر لكاسونجو وأودعها الأخير الشباك.

وانتفض الاسماعيلي وهاجم بقوة ووجه عبد الرحمن مجدي تسديدة قوية في الزاوية الضيقة أبعدها محمد أبوجبل.

وقبل نهاية الشوط الأول سقط محمود الونش وعبد الله جمعة للاصابة ولم يكملا اللقاء ونزل بدلا منهما اسلام جمال ومحمد عبد السلام.

وأضاع عبد الرحمن مجدي محاولة خطيرة للاسماعيلي بتمريرة في عمق الدفاع حيث استلم الكرة وسدد بجوار القائم.

وتألق أبوجبل مجددا بإبعاد محاولة خطيرة من محمد حمدي زكي الذي أرسل عرضية حاول ابعادها محمد عبد الغني فكادت أن تخدع حارس فريقه ولكن الأخير كان يقظا وأنقذ مرماه.

ودفع الزمالك بلاعبه أحمد سيد زيزو بدلاً من شيكابالا في الدقيقة 58 لتنشيط وسط الملعب ثم شارك أشرف بن شرقي على حساب كاسونجو.

ووضع أشرف بن شرقي بصمته بهدف ثالث في الدقيقة 73 من انطلاقة رائعة لامام عاشور وعرضية متقنة وصلت للنجم المغربي الذي أودعها في المرمى باقتدار.

وسجل الاسماعيلي هدفا عن طريق وجيه عبد الحكيم من خطأ للحارس أبوجبل الذي ارتقى للامساك بعرضية لكنه سقط على الأرض وسقطت الكرة من يده أمام لاعب الاسماعيلي.وتعرض محمد عمار مدافع الاسماعيلي للطرد بسبب الخشونة ضد اسلام جابر في الدقيقة 90.

