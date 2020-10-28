الإصابات تضرب «الدفاع» قبل لقاء الرجاء

دوليه

تعرض الزمالك المصري لضربة جديدة باصابة مدافعه المتألق محمود حمدي الونش والظهير الأيسر عبد الله جمعة في مباراة الاسماعيلي بالدوري الممتاز اول من امس. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها الأول من نوفمبر القادم في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتعرض الونش للاصابة بجزع في «وتر صابونة الركبة» ليضع الجهاز الفني في مأزق كبير قبل موقعة الرجاء.

واشتكى عبد الله جمعة من شد في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة لحسم طبيعة الاصابة بشكل نهائي.

ويحسم الجهاز الطبي للزمالك موقف الونش من المشاركة في لقاء الرجاء المغربي وفقا لما تكشفه الأشعة التي خضع لها أمس.

ويسعى الجهاز الطبي لسرعة تجهيز مدافعه قبل مواجهة الرجاء لما يشكله من ركيزة أساسية بخط دفاعه.

يأتي ذلك في ظل معاناة خط دفاع الزمالك من غياب محمود علاء الذي أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري الممتاز.

