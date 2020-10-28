صبحي: غادرت الأهلي بحثاً عن الراحة النفسية

دوليه

أكد رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري ان شريف اكرامي حارس الأهلي السابق لم يكن له أي دور في رحيله عن الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن البعض لم يرد أن يخرج اكرامي من الباب الكبير فقاموا باتهامه ظلما بالتسبب في رفضه الانتقال للقلعة الحمراء.

ورفض رمضان الانتقال للأهلي من هيدرسفيلد الانكليزي بعدما انتهت اعارته للأحمر مفضلا الرحيل لبراميدز.

وأكد صبحي أن علاقته بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لم تكن جيدة ولا يعلم سبب تعامله معه بهذا الشكل.

وشدد على أن عبد الحفيظ قام بتضخيم مشكلته مع بادجي لاعب الأهلي رغم قيام رمضان بمصالحة اللاعب.

وأكد لاعب الأهلي السابق أن أكثر ما أحزنه أن بعض الأشخاص الموجودين في النادي قاموا باستخدام الجماهير ضده. ولفت الى أن حلم العودة لأوروبا مازال لديه ورحيله سيكون عن طريق بيراميدز مؤكدا أنه ناد محترف ولن يقف عقبة في طريقه.

وأكد أنه مقتنع تماما بخطوة انتقاله لفريقه الجديد وعدم البقاء في الأهلي خاصة أنه كان يبحث عن راحته النفسية.

وقال «أنا من طلبت العودة للأهلي معارا من هيدرسفيلد لكني شعرت أن البعض داخل النادي لا يريد استمراري لذلك فضلت الرحيل». وأضاف «حينما خسر الأهلي امام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا انهرت وطلبت العودة للفريق لمساعدته رغم أنني كنت محترفا في انكلترا». وشدد على أن البعض صدر صورة خاطئة عنه للجماهير بالحديث عن أن المفاوضات وصلت مرحلة متقدمة وأنه فضل البقاء في الأهلي وهي أخبار غير صحيحة كان الهدف منها وضعه في مواجهة مع الجماهير عند الرحيل. وتابع «الأهلي لم يكن لديه جدية كاملة في دفع المقابل المادي المطلوب من هيدرسفيلد ورغبتي كانت الاحتراف الخارجي لكن وكيلي أخطرني أنه لا يملك عروضا جدية ففضلت عرض بيراميدز».

