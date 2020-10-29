الأمير استقبل ولي العهد والغانم والمحمد والخالد

أول النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

على صعيد آخر، تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية دولة الفاتيكان، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لقداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية دولة الفاتيكان ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره لقداسته على ما عبر عنه من طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

