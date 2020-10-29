مكتب لـ «برنامج الأغذية» في الكويت

أول النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالمجيد يحيى الذي يقوم بزيارة إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقة المتميزة بين الكويت والبرنامج إضافة إلى الأنشطة التي يقوم بها البرنامج حول العالم حيث هنأ الجارالله الضيف بحصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام والتي أتت تقديرا لدور البرنامج والنشاط البارز الذي يقوم به. من جانبه، أشاد يحيى بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها الكويت في مجالات دعم الجهود الإنسانية ودعم أنشطة البرنامج في هذا المجال مشيرا إلى أن برنامج الغذاء العالمي ينوي افتتاح مكتب له في الكويت نظرا لأهميتها ودورها البارز في مجال الدبلوماسية الإنسانية.

هذا وقد تم في وقت لاحق بمقر وزارة الخارجية التوقيع على اتفاقية بين حكومة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي بشأن إنشاء مكتب قطري للبرنامج في الكويت.

وقع الاتفاق عن الكويت نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن برنامج الأغذية العالمي مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالمجيد يحيى.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد.

