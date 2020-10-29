5 فئات للتطعيم ضد «كوفيد - 19»

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اعتمد مجلس الوزراء البدء بحملة التطعيم من فيروس كوفيد - 19 مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.

وحدد المجلس في اجتماع استثنائي له أمس الفئات المستهدفة من التطعيم من الفيروس المستجد والتي شملت الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة وهم: كبـــار الســن، ذوو الأمراض المزمنة وكذلك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وتشمل مقدمي الرعاية الصحية، العاملين في الصفوف الأمامية، مقدمي الخدمات الأساسية.

وكان مجلس الوزراء اطلع على عرض مرئي قدمه وزير الصحة رئيس لجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم من فيروس (كوفيد - 19) الشيخ د. باسل الصباح بشأن الخطة التشغيلية للتطعيم ضد الفيروس تضمن شرحاً لأهداف خطة التطعيم والتي تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض ومعدلات دخول المستشفى وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.

وأكد المجلس أن العمل على مواجهة الوباء مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع أبناء الكويت حكومة وشعبا، مشددا على ضرورة الاستمرار بما قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعيـة من الالتـزام بحضـور 50 % من قوة العمل في القطاعين الحكومي والخاص مع التأكيد على متابعة تطبيق الالتزام بالاشتراطات الصحية وقيام كل جهة بتوفير الكوادر المناسبة لمتابعة تنفيذ الاجراءات وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التابعة لها، مع ضرورة محاسبة المقصرين.

إلى ذلك أكد مركز التواصل الحكومي ان اجراءات الحجر المنزلي للعائدين من السفر لا تزال قائمة ولم تصدر أي قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.