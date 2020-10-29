الشيتان يقبل استقالة وكلاء «المالية»

الأولى

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات الدولة، تقدم 6 وكلاء من وزارة المالية باستقالات جماعية، الى الوزير براك الشيتان، امس، وهم الوكيل صالح الصرعاوي، ووكلاؤه المساعدون، عبدالغفار العوضي، وابراهيم العنزي، وعبدالمحسن الطيار، وعادل المناعي، وغازي العياش، اعتراضاً منهم على قراره بتدويرهم. وبعد ساعات من تقديم الاستقالات، اصدر الوزير الشيتان القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 بقبول الاستقالة المقدمة، وقالت وزارة المالية في بيان لها أمس ان الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.

ومن جانبهم، عزا الوكلاء المستقيلون أسباب استقالاتهم الى رفض البعض ممن شملهم التدوير تعليمات الوزير بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.

وأكد المستقيلون ان هذا التدوير قد بني على سبب ظاهره المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والاجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة اعاقة أعمال املاك الدولة التي تهدف الى زيادة الايرادات العامة.

وفي السياق ذاته، رفع الوكلاء المستقيلون كتاباً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قالوا فيه طفح الكيل بممارسات تضر بالمصلحة العامة، وقد تجاوزنا الكثير من التصرفات حتى نحافظ على سمعة الوزارة والحكومة ونحن على تواصل مستمر مع زملائنا في الجهات الأخرى التابعة للوزير بحكم طبيعة العمل وهم يعانون مر الشكوى وذات التجاوزات.