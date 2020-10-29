امتحانات ورقية بأسئلة مقننة

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قررت وزارة التربية، عقد امتحانات ورقية في المدارس لمتعلمي المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول من العام 2020/2021 الحالي، مع تحقيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية حسب توجيهات وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، اوضحت ان الآلية ستكون عبر تقييمات الكترونية طوال الفصل الدراسي الأول.

وفي هذا الصدد، علمت النهار من مصادرها، ان التربية عزمت على تقنين الأسئلة في الامتحانات الفصلية المزمع عقدها يناير المقبل مع الاخذ بالاعتبار الا تكون صعبة، مشيرة الى انه سيتم تقليص زمن الامتحانات مراعاة لآلية خروج الطلاب من قاعات الاختبارات التزاما بالاشتراطات الصحية ومنها منع التجمعات داخل اروقة المدارس.

ولفتت المصادر الى ان رأي اغلبية قياديي الوزارة انصب نحو اتجاه الاختبارات الورقية وأهميتها في تقييم الطلاب، مبينة ان المجتمعين اتفقوا كذلك على استمرار آلية التقييم الالكترونية الحالية لبقية الصفوف من الأول وحتى التاسع المتوسط، على ان يتم عقد اختبارات ورقية لطلبة هذه الصفوف نهاية العام الدراسي ويتم احتساب درجاتها لتكون للفصلين الدراسيين الاول والثاني، منوهة الى ان الوزارة ستقوم بوضع خطة وآلية واضحة لهذا الشأن وسيتم الاعلان عنها قريبا.

وذكرت ان التربية ستقوم برفع خطتها لعقد الاختبارات الورقية التقليدية المقررة لصفوف المرحلة الثانوية الى مسؤولي وزارة الصحة لأخذ الموافقات اللازمة بشأنها، مشيرة الى ان السلطات الصحية هي التي تمتلك القرار النهائي بشأن تواجد الطلبة وعقد الاختبارات داخل المدارس.

وبينت المصادر ان الوزير طلب من التواجيه الفنية للمواد الدراسية اعداد الاختبارات الورقية بطريقة تتناسب مع المرحلة الاستثنائية الحالية بحيث تراعي الظروف التي يمر بها الطلاب لاسيما ان التعليم التقليدي يختلف اختلافا كليا عن التعليم عن بعد، مشيرة الى ان الموجهين يدركون اهمية مراعاة هذه الجوانب وتحقيق الغاية في توفير آلية تقييم مناسبة في هذه الاختبارات مع مراعاة الجوانب التعليمية والنفسية للطلاب في هذه المرحلة.