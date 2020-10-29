مطار «T2» ذكي.. ومشغل عالمي لإدارته

الأولى

أعلنت اللجنة العليا لاستيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية لمبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي العمل على استيفاء جميع المتطلبات الفنية للمنشآت والأنظمة لتلبية احتياجات العمليات التشغيلية المستقبلية لجعل مبنى المطار الجديد ذكياً بما فيها عمليات الربط للأنظمة والشبكات لمبنى الركاب الجديد وجميع المباني لجميع الجهات العاملة وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة في المطارات. وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها امس برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود السعي الى سرعة انجاز مبنى الركاب الجديد T2 الذي كان احدى رغبات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

واشارت الى انها ستتولى التأكد من انجاز جميع المتطلبات الواجبة لنجاح برنامج الاستعداد لجهوزية التشغيل والتحقق من قيام جميع الجهات المعنية باستيفاء المتطلبات للتشغيل ليتم تحقيق عملية التحول الى التشغيل الكامل الفعلي الناجح، وكذلك التأكد من تحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية لاتمام عملية اعتماد استلام المنشآت والتحويل من الجهة المسؤولة عن البناء والانجاز الى الجهة المسؤولة عن الترخيص والتشغيل.

واوضحت اللجنة انها تسعى الى التأكد من استكمال عملية اسناد تشغيل مبنى الركاب الجديد T2 وادارة مطار الكويت الدولي كنموذج متكامل الى مشغل مطار عالمي والعمل على التأكد من استيفاء جميع المتطلبات لبرنامج تشغيل المبنى الجديد.