استبعاد مستثمر أجنبي من دعوى تحكيم دولي ضد الكويت

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أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد امس عن صدور قرار اجرائي من هيئة محكمين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي برفض طلب مستثمر اجنبي (سيدة اعمال مصرية) للانضمام كمدع في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن مشروع القرية التراثية.

وقال المسعد في تصريح لـ «كونا»: إن الهيئة أسست حكمها الصادر في 5 أكتوبر الحالي على مبدأ عدم جواز التعديل على الاتفاق الاجرائي للأطراف من دون الحصول على موافقة جميع الأطراف ولما لم تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فقد أكدت الهيئة على أن طلب المدعية يجب ان يرفض.

ولفت الى أن هذا يعد ثاني اجراء يصدر ضمن إجراءات التحكيم الذي لا يزال منظورا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حيث سبق أن صدر حكم إجرائي آخر في ذات الدعوى من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من المدعين كمحاولة لاستبعاد أعضاء هيئة التحكيم تأييدا للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن.

وبين أنه في شهر يونيو الماضي نجحت الكويت في التصدي لمطالبتين قيمتهما 86 مليون دولار ودعوى أخرى مرتبطة بها قيمتها 800 مليون دولار مقامة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي «بي سيايه» وفق اتفاقية استثمار للأونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات الصحية لتتوالى نجاحات الكويت في مجال التحكيم الدولي.

وأشاد المسعد بجهود الفرق القانونية المتخصصة والواعدة في الفتوى والتشريع التي تتولى الدفاع عن الأموال العامة ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية.