«الطيران المدني»: إسناد مبنى «T2» إلى مُشغل مطار عالمي

وطن النهار

عقدت اللجنة العليا لاستيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية لمبنى الركاب الجديد رقم 2 (T2) في مطار الكويت الدولي أمس الأربعاء اجتماعها الأول برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعضوية الجهات الحكومية المعنية عبر الاجتماع الافتراضي.

وخلال الاجتماع أكد الحمود أن اللجنة تهدف الى سرعة انجاز مبنى الركاب الجديد T2 التي كانت احدى رغبات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والذي وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي في ابريل 2017 حيث كان سموه حريصاً على سرعة انجاز المشروع كونه البوابة الأولى الحضارية للدولة.

وستتولى اللجنة التأكد من انجاز كل المتطلبات الواجبة لنجاح برنامج الاستعداد لجهوزية التشغيل والتحقق من قيام كل الجهات المعنية من استيفاء المتطلبات للتشغيل ليتم تحقيق عملية التحول الى التشغيل الكامل الفعلي الناجح، وكذلك التأكد من قيام كل الجهات المعنية بتحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية لاتمام عملية اعتماد استلام المنشآت والتحويل من الجهة المسؤولة عن البناء والانجاز الى الجهة المسؤولة عن الترخيص والتشغيل.

وتهدف اللجنة الى التأكد من استكمال عملية اسناد تشغيل مبنى الركاب الجديد (T2) وادارة مطار الكويت الدولي كنموذج متكامل الى مشغل مطار عالمي والعمل على التأكد من استيفاء كل المتطلبات لبرنامج تشغيل المبنى الجديد.

وستتولى اللجنة التأكد من جاهزية مبنى الركاب (T2) واستيفاء كل المتطلبات الفنية للمنشآت والأنظمة وذلك لتلبية احتياج كل العمليات التشغيلية المستقبلية لجعل المبنى مطار اذكياً بما فيها عمليات الربط للأنظمة والشبكات لمبنى الركاب الجديد وكل مباني مطار الكويت الدولي لجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة في المطارات. يذكر أن تشكيل اللجنة يضم برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود رئيساً وعضوية كل من وكيل وزارة الاشغال نائباً للرئيس ومدير عام الطيران المدني ومدير عام الادارة العامة للجمارك ووكيل وزارة الداخلية لشؤون امن المنافذ ومدير عام الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ومدير عام هيئة الطرق بالانابة ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ووكيل وزارة المالية المساعد لشئون الميزانية ووكيل وزارة الكهرباء والماء لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية اضافة الى ممثلين من الطيران المدني.

