«الفتوى والتشريع»: «الدولي لتسوية المنازعات» رفض دعوى مستثمرة مصرية ضد الكويت

وطن النهار

أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أمس الاربعاء عن صدور قرار اجرائي من هيئة محكمين في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي برفض طلب مستثمر اجنبي (سيدة اعمال مصرية) للانضمام كمدع في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن مشروع القرية التراثية.

وقال المسعد في تصريح لـ «كونا» إن الهيئة أسست حكمها الصادر في 5 أكتوبر الحالي على مبدأ عدم جوازالتعديل على الاتفاق الاجرائي للأطراف من دون الحصول على موافقة جميع الأطراف ولما لم تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فأكدت الهيئة على أن طلب المدعية يجب ان يرفض.

ولفت الى أن هذا يعد ثاني اجراء يصدر للصالح ضمن اجراءات التحكيم الذي لا يزال منظورا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حيث سبق أن صدر حكم اجرائي آخر في ذات الدعوى من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من المدعين كمحاولة لاستبعاد أعضاء هيئة التحكيم تأييدا للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن.

وبين أنه في يونيو الماضي نجحت الكويت في التصدي لمطالبتين قيمتهما 86 مليون دولار ودعوى أخرى مرتبطة بها قيمتها 800 مليون دولار مقامة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي (بي سيايه) وفق اتفاقية استثمار للأونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات الصحية لتتوالى نجاحات دولة الكويت في مجال التحكيم الدولي.

وأشاد المستشار المسعد بجهود الفرق القانونية المتخصصة والواعدة في الفتوى والتشريع التي تتولى الدفاع عن الأموال العامة ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية.

ومثل الفريق القانوني الكويتي من الفتوى والتشريع وكيل الادارة المستشار عبدالرحيم العوضي والمستشار نوره الروضان والمحامون سليمان الفودري والزين الصباح وضحى الساير.

