«الإصلاح والتطوير» في «البلدي» ناقشت تسرب موظفي «المساحة والتنظيم العمراني»

وطن النهار

اكد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي حمود العنزي ضرورة اشراك القطاع الخاص في تشغيل القطاعات المختلفة في الكويت وذلك ضمن ادوات اجراءات اصلاحيات اقتصادية وانفتاح اقتصادي يمنح القطاع الخاص مزيد من المشاركة والحركة والنمو.

وقال في تصريح صحافي أن الدولة يجب ان تتخارج من قطاعات التشغيل وان يكون دورها وضع السياسات واللوائح والقوانين لذلك ناقشت اللجنة اقتراح اتحاد العقاريين باشراك القطاع الخاص في ادارة وصيانة مواقف السيارات متعددة الادوار في مدينة الكويت وكذلك ملاحظات الادارة القانونية التي اشارت لتعارض المقترح مع البنود الخاصة بالجدول رقم 6 في لائحة البناء لذلك طلبت من الجهاز التنفيذي اعداد تقرير لتعديل البنود الخاصة بلائحة البناء الخاصة بابنية واشتراطات المجمعات التجارية لاعطاء مزيد من المرونة لاشراك القطاع الخاص في استثمار وانعاش مواقف السيارات متعددة الادوار في مدينة الكويت

واشار العنزي الى ان اللجنة ناقشت التحديات التي يواجهها قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والمساحة في بلدية الكويت، وبالذات تسرب الموظفين من هذه القطاعات المهمة وعدم اقرار مكافأة خاصة لموظفي تلك القطاعات وقررت اللجنة الطلب من الجهاز التنفيذي اعداد مذكرة بالاضرار الناتجة عن عدم التصدي لقلة الكادر الوظيفي وعدم اقرار مكافأة خاصة لموظفي قطاع التنظيم والمساحة من تاخر مشاريع الدولة والخسائر الناتجة عن القضايا التي ترفع على بلدية الكويت، كما احالت كتاب الهيئة العامة للزراعة الى الجهاز التنفيذي الخاص بطلبات الهيئة لبلدية الكويت.

