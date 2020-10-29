«الغذاء»: حظر استيراد اللحوم من موريتانيا والسنغال وكازاخستان

وطن النهار

رفعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الفصيلة البقرية بشرط تقديم شهادات صحية ، فيما قامت بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور(الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض. وأكد أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل السويط ان اللجنة العليا لسلامة الأغذية اوصت برفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الفصيلة البقرية (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها على ان يتم ارفاق شهادة صحية يتوفر فيها خلو تلك اللحوم من الأمراض. واكد أنه سيتم الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور(الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة(H5) من جمهورية كازاخستان. وزاد: كما سيتم حظر على استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع من موريتانيا، الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع من السنغال.