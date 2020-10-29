«الصحة»: 814 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 814 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 123906 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 763 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 107 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد- 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وأشار السند الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7431 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 896986.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 807 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114923 حالة.

